„Macht keinen Sinn!“ Keine Rennen für Conny Hütter

Ski-Ass Cornelia Hütter wird in dieser Saison keine Weltcuprennen mehr bestreiten! In Absprache mit Gruppentrainer Roland Assinger wird Hütter erst wieder in der Saison 2020/2021 ins Renngeschehen einsteigen. Die Steirerin zog sich vor knapp 11 Monaten beim Weltcupfinale in Soldeu (AND) einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss sowie eine Innenbandverletzung zu.