Verdächtiger nach drei Raubüberfällen festgenommen

Zu Taten eingereist

Die Polizei schnappte den 52-Jährigen vorige Woche bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof in Linz. Er dürfte immer zu den Taten nach Österreich eingereist sein und gibt den Diebstahl am 85-Jährigen in Wels sowie den Raub an der Seniorin in Traun teilweise zu. Den Raub an dem 88-Jährigen in Wels bestritt er. Der Rumäne wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.