38.000 Flash-Games vor dem virtuellen Tod bewahrt

Flash-Games dominierten über viele Jahre hinweg das Internet und boten in Mittagspausen (und auch darüber hinaus) einen willkommenen Zeitvertreib. Mit dem Aufkommen neuer Technologien wie HTML5 oder Unity verlor das Format jedoch zunehmend an Bedeutung. Bereits 2017 kündigte Adobe an, die Unterstützung mit Ende 2020 einzustellen. Die gängigen Browser werden dann keine entsprechenden Plug-ins zur Wiedergabe mehr bereitstellen.