Conte sagt der Gewalt gegen Frauen den Kampf an

Nachdem in Italien allein diese Woche sechs Frauen von ihren Lebensgefährten oder Ehemännern getötet wurden, kündigt Premier Giuseppe Conte verschärfte Maßnahmen gegen Gewalt in der Familie an. „Frauen sind weiterhin Opfer von Gewalt. Während die Zahl der Morde insgesamt sinkt, gibt es noch keinen Rückgang bei der Zahl von Frauenmorden“, beklagte Conte am Sonntag.