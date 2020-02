Vojta über 1500 m der Drittschnellste des Jahres!

Stark auch Karin Strametz als Dritte über 60 m Hürden in 8,28, womit sie die tags zuvor von Beate Schrott in Karlsruhe aufgestellte österreichische Jahresbestzeit egalisierte. Über 60 m der Frauen kommt Alexandra Toth wieder etwas besser in Schwung. Sie leidet zwar noch ein wenig an ihren Problemen im linken Knie, kam aber als Dritte in 7,55 ins Ziel. Hier feierte das Team England durch Ebony Carr (7,43) und Diani Walker (7,49) ebenso wie bei den Männern einen Doppelsieg. Da setzte sich Andy Robertson in 6,62 vor Eugene Amo-Dadzie (6,72) durch.