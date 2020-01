Billie Eilish: Die neue Göttin des Popzirkus

Album des Jahres: „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Song des Jahres: „Bad Guy“. Aufnahme des Jahres: „Bad Guy“. Beste Newcomerin: Billie Eilish und zu guter Letzt noch bestes Pop-Gesangsalbum: „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Um die imposante Liste zu vervollständigen, muss man noch die zwei Produzentenpreise hinzufügen, die an Eilish‘ Bruder Finneas gingen. Die Grammy Awards 2020 standen ganz im Zeichen der neuen Königin des Pop. Überschattet wurde die Machtdemonstration nur vom letalen Hubschrauberunglück der Basketball-Legende Kobe Bryant, doch selbst dieses furchtbare Ereignis stand am Ende des Abends im Hintergrund der unbändigen Magie des gerade 18 Jahre jung gewordenen Megatalents.