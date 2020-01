Starkes „Ja“ zur Pfarren-Reform in Oberösterreich

Eine Empfehlung an den Bischof

Nach vielen Resonanztreffen mit Tausenden Beteiligten war es am Samstag so weit. 94,5 Prozent der 182 gültigen Stimmen der Delegierten der Diözese entfielen auf das „Ja“ zur neuen „Territorialpastorale“, also Pfarrstruktur mit ihren 40 Pfarren mit im Schnitt je 14 Pfarrgemeinden. Das ist eine Empfehlung an Bischof Manfred Scheuer, der sich nun mit den zuständigen Stellen in Rom absprechen und voraussichtlich bis Ende Februar die Entscheidung treffen wird.