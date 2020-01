Ist Skifahren nur noch auf Kunstschnee möglich?

„Wir haben im Schnitt 70.000 Gäste im Jahr, die an der frischen Luft am Sternstein Skifahren, Tourenskiwandern oder Langlaufen wollen. Diese Menschen haben hohe Erwartungen an die Qualität der Pisten, des Untergrunds und der Infrastruktur – wir wollen sie nicht enttäuschen“, sagt Andreas Eckerstorfer, Geschäftsführer der Sternstein-Lifte in Bad Leonfelden. Bewegung in der Natur sei ein wesentliches Element, um sich im Alter wohlzufühlen.