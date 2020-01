CIA-Psychologe über Folter: „Würde es wieder tun“

Prozess gegen Planer des 9/11-Terrors

Bei der Gerichtsanhörung in Guantanamo ging es um einen künftigen Prozess gegen fünf mutmaßliche Planer der Anschläge auf das New Yorker World Trade Center und weitere Ziele in den USA. Die Verdächtigen waren in geheimen CIA-Gefängnissen mit Mitchells Verhörmethoden gefoltert worden, bevor sie nach Guantanamo auf Kuba gebracht wurden. Das erschwert einen Prozess, weil unter Folter gemachte Angaben in den USA als ungültig betrachtet werden.