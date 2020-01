Löschflugzeug abgestürzt, Flughafen gesperrt

Thermometer in Sydney zeigt 41 Grad

In der rund 300 Kilometer entfernten Pazifik-Metropole Sydney - sie liegt im besonders von den Feuern betroffenen Staat New South Wales - hatte es am Donnerstag 41 Grad. Sandstürme aus dem Landesinneren könnten die Küstenregion innerhalb von Tagen erreichen, wie das Wetteramt erklärte. Obwohl es diese Woche geregnet hatte, brennen in New South Wales immer noch 60 Feuer, wie Feuerwehrsprecher Greg Allen dem australischen Sender ABC sagte.