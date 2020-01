Kitz-Auftakt: Mayer Sechster - „Speed-Elch“ top

Bei Max Franz (+2,83) war die Anspannung nach dem Fersenbruch im Vorjahr auf der Streif sehr hoch gewesen, er habe geschaut, auf der Linie zu bleiben. „Das war mit Handbremse, aber ich habe gesehen, dass es gut geht. Das habe ich heute gebraucht, und wenn ich ehrlich bin, würde ich gleich nochmals fahren, weil ich gesehen habe, dass es geht. Morgen versuche ich, den nächsten Schritt zu machen.“ Vom Rücken her passe alles, er hoffe, dass es so weitergehe, auch wenn momentan nichts locker vom Hocker gehe. Wenn die Piste so bleibe, würde man mal ein ganz anderes Kitzbühel haben.