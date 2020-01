Paris-Drama: „Der absolute Super-GAU für Kitz!“

Diese Nachricht traf den Ski-Tross in Kitzbühel gestern am frühen Abend wie ein Keulenschlag. Dominik Paris zog sich beim Super-G-Training in Kirchberg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu. Zudem wurde eine Mikrofraktur des Wadenbeinkopfes festgestellt. Das Südtiroler Kraftpaket muss operiert werden und fällt für den Rest des Winters aus. „Das ist der Super-GAU für uns als Skifirma und natürlich auch für die Rennen jetzt in Kitzbühel“, brachte es Bernhard Knauß, der steirische Rennleiter von Paris-Skiausrüster Nordica, auf den Punkt.