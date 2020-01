Halbfinale, adé? Schwerer Dämpfer für Deutschland

Deutschlands Handballer haben bei der EM ihre Halbfinalchance praktisch verspielt. Im Samstagsschlager in der Wiener Stadthalle musste sich die DHB-Auswahl Kroatien nach einem dramatischen Finish trotz zwischenzeitlicher 17:12-Führung mit 24:25 (14:11) geschlagen geben. Österreich, am Montag (20.30) nächster Gegner in Hauptrundengruppe I, könnte dann an den Deutschen vorbeiziehen.