Geiss: „Hasspostings gehen mir am Popo vorbei“

Einen herrlich entspannenden Beauty- und Spa-Tag haben sich die Geissens im Palais Esterhazy in Wien gegönnt. Adabei-TV hat das Glamour-Paar zum Interview getroffen: Wie eitel sind Carmen und Robert Geiss wirklich? Welche Werte wollen sie ihren Töchtern vermitteln? Wird das Jetset-Leben und all die Reisen für die umtriebige Familie jemals zu viel und wie gehen sie mit Hasspostern in den Sozialen Medien um?