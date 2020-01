Stiwa und Vorarlberger weckten Neugier von Apple

Produktion in Gampern

Neben Brandmayr, der Geschäftsführer der Stiwa-Zulieferproduktion in Gampern ist, arbeiten zwei Entwickler der Hausruckviertler für XeelTech, dazu kommen zwei Vertreter von Inventus. Die Rückmeldungen in Las Vegas waren gut - so gut sogar, dass der Rückflug verschoben werden musste. Grund ist eine Einladung von Apple. Der US-Technologieriese will, dass die XeelTech-Abordnung die Neuheit in der Apple-Zentrale in Cupertino vorstellt. Fix: Produziert wird der Hapticore in Gampern.