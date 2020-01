Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Die Kleiderdiebe entfernten mit einem Multifunktionsmesser alle Diebstahlssicherungen und deponierten ihre Beute in ihrem in der Nähe abgestellten Pkw. Auf die Schliche kam ihnen ein Angestellter, der nach dem Besuch der Männer bemerkte, dass Schuhe fehlten, für die sich das Trio zuvor interessiert hatte. Die alarmierte Polizei konnte die Diebe schnell in einem nahe gelegenen Restaurant ausfindig machen. Bei einer ersten Befragung durch die Beamten zeigten sie sich teilweise geständig. Die beiden Verdächtigen im Alter von 18 und 52 Jahren wurden in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt, der minderjährige 16 Jahre alte Täter wurde auf freiem Fuß angezeigt.