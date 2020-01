Iran: Nicht vertuscht, „absolut nicht geschossen“

Demonstranten bieten Sicherheitskräften die Stirn

Am Wochenende gingen in Teheran Hunderte Menschen auf die Straße, um der 176 Opfer des Abschusses zu gedenken. Die Mahnwache mündete in einen wütenden Protest, in dem die Demonstranten auch den Rücktritt der für den Abschuss und die tagelange Leugnung Verantwortlichen forderten. In Videos, die im Internet verbreitet wurden, sind Schüsse in unmittelbarer Nähe von Kundgebungen zu hören. Zudem werden Blutlachen gezeigt. Zu sehen sind auch bewaffnete Männer, die offenbar Sicherheits-Einheiten angehören. In einigen Videos schlagen Einsatzkräfte mit Schlagstöcken auf Demonstranten ein. Menschen rufen: „Schlagt sie nicht!“