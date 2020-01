Shiffrin nach Kombi-Aus: „Ist sehr enttäuschend“

Was für ein Drama in der Kombi von Zauchensee, was für ein verrücktes Favoritensterben! Erst erwischte es Michelle Gisin aus der Schweiz, dann US-Star Mikaela Shiffrin und schließlich auch noch Zagreb-Königin Petra Vlhova (SVK). Dabei wollten die Damen doch allesamt fleißig Punkte für die Wertung im Gesamt-Weltcup sammeln.