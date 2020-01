Slowene schnitt sich mit Skikante in Oberschenkel

Am Samstag passierten gleich zwei Unfälle auf der Gerlitzen: Eine Skifahrerin (13) aus Klagenfurt-Land und ein Klagenfurter Snowboarder (19) kollidierten, das Mädchen wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung durch Pistenambulanz bzw. der Crew des Rettungshubschraubers „Alpin I“ musste sie in das Klinikum in Klagenfurt geflogen werden.