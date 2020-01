„Für Schnitzel aus Fritteuse kommt keiner mehr“

Essen kochen, Getränke servieren, Gäste betreuen: Das Arbeitsbild in der Gastronomie scheint auf den ersten Blick kein sonderlich innovationsgetriebenes - und sprach in der Vergangenheit junge Menschen nur bedingt an: Die Lehrlingszahl sank von 14.000 im Jahr auf unter 9000. Jahrelang jammerte die Branche über fehlende Nachwuchskräfte.