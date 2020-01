Proll und Esina: Verführung in großen Ballroben

Was haben Primaballerina Olga Esina und Schauspielerin und Sängerin Nina Proll gemeinsam? Die beiden Künstlerinnen werden am 20. Februar beim Wiener Opernball ihr Können zur Schau stellen. Gekleidet in atemberaubenden Couture-Roben österreichischer Designer und ausgestattet mit kostbaren Juwelen heimischer Juweliere, präsentieren die beiden Schönheiten in den Prunkräumen des Albertinamuseums die aktuellen Trends der Ballsaison und sprechen mit Adabei-TV-Lady Sasa Schwarzjirg über den großen bevorstehenden Auftritt.