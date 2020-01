Südtiroler Todeslenker bleibt im Gefängnis

Kollege von Lenker: Lichtverhältnisse an Unfallort nachts sehr schlecht

Medienberichten zufolge habe Stefan L. unter der Trennung von seiner Freundin gelitten und wohl deshalb sehr viel Alkohol getrunken. Wie RTL berichtet, wollte er nach einem feuchtfröhlichen Abend in einer Apres-Ski-Bar noch in die sieben Kilometer entfernte Disko „Hexenkessel“ fahren. Dabei handelt es sich um genau jenes Lokal, in dem die getöteten Skitouristen zuvor gefeiert hatten. Als sie nach der Partynacht aus dem Bus vor ihrer Unterkunft in Luttach ausstiegen, geschah die Tragödie. Ein Arbeitskollege von L. berichtete dem Sender, die Lichtverhältnisse in der Ortschaft seien nachts äußerst schlecht: „Die ganze Straße ist nicht anständig beleuchtet. Bei ein bisschen Nebel sieht man nichts.“