Absturz im Iran: Spekulationen um Löcher in Wrack

Die Boeing 737-800, in der am Mittwoch bei einem Absturz im Iran 176 Menschen ums Leben gekommen sind, war kaum vier Jahre alt, der Flugzeugtyp gilt als bewährt. Noch während die Rettungskräfte vor Ort waren, sprach der Iran von einem technischen Fehler. Das scheint jedoch alles andere als fix. Nur wenige Stunden vor dem katastrophalen Absturz hatte der Iran mehrere Raketen auf US-Militärstützpunkte abgefeuert und die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens untersagt. Bilder im Netz sollen außerdem zeigen, dass das Flugzeugwrack von Löchern durchsiebt ist.