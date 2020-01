Regierung angelobt: „Ab jetzt wieder ,K.u.K‘“

Seit Dienstagvormittag ist es so weit, Österreichs neue Regierung wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt. Zu verzeichnen gab es auch gleich zwei Premieren: die erste Bundesregierung mit Grünen-Beteiligung und die erste Regierung, in der mehr als die Hälfte der Ministerposten von Frauen besetzt werden. Was die „Krone“-Leser ob dieser Novitäten zu sagen haben, lesen Sie hier.