Amerikaner sollen Ghosn in Kiste versteckt haben

Statement in Beirut geplant

Ghosn hat sich bisher nicht dazu geäußert, wie ihm die Flucht über die Türkei in den Libanon gelang. Er will sich am Mittwoch in Beirut der Presse stellen. Er sei „nicht länger eine Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems“, hatte er in einer ersten Stellungnahme betont. „Ich bin dem Unrecht und politischer Verfolgung entkommen.“ Am 19. November 2018 war Ghosn in Tokio wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Zudem soll er private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Ghosn hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.