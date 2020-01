Bilyk: „Richtig geil - Vorfreude ist riesig!“

Der sich in zwei Personalfragen für den 16-Mann-Kader festlegte. Raul Santos wird nach zwei langen Verletzungspausen neben Frimmel als zweiter Linksaußen nominiert, Fivers-Jungstar Lukas Hutecek, gestern im Finish im kurzen Abwehreinsatz, zählt ebenso zu den Auserwählten, wird so zum doppelten Heim-EURO-Fighter - dem anstehenden Herren-Großereignis folgt im Juli die U-20-EM in Innsbruck - dort zählt Hutecek zu den Leistungsträgern.