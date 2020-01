Michael Matt stürzt in Zagreb auf dem Weg zum Sieg

„Was für ein Start ins neue Jahr!“, jubelte Noel, der es seinem Idol Jean-Baptiste Grange gleichtat. Der mittlerweile 35-jährige Grange, der das Rennen als 15. beendete, hatte 2009 als erster Franzose die „Snow Queen Trophy“ gewonnen. „Ich habe ihn immer bewundert. Er war so schnell, als ich ihn als Kind angefeuert habe“, sagte Noel über seinen Teamkollegen. Lediglich sieben Hundertstelsekunden trennten ihn am Ende von Zenhäusern. Zuletzt hatte der Shootingstar der vergangenen Saison im März in Soldeu gewonnen. In Levi stand er als Zweiter wieder auf dem Podium, ausgerechnet beim Heimrennen in Val d‘Isere im Dezember schied Noel aus. „Ich habe gewusst, ich bin in Form und es kann mit dem Sieg klappen“, verlautete der Vierte des ersten Durchgangs, der auch die Führung im Slalom-Weltcup übernahm.