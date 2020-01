Indien will im November Lander zum Mond schicken

Anders als die Vorgängermission wird das Projekt „Chandrayaan-3“ (was auf Sanskrit „Mondfahrzeug“ bedeutet, Anm.), das laut ISRO umgerechnet rund 77 Millionen Euro kosten soll, ohne Orbiter auskommen. Der Grund: Der im Zuge der „Chandrayaan-2“-Mission in eine Umlaufbahn um den Mond gebrachte Orbiter (im Bild unten rechts) ist noch in gutem Zustand und kann daher die für die Kommunikation der Sonde mit der Bodenstation verwendet werden.