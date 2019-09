Indiens Lander „Vikram“ auf dem Mond lokalisiert

Kurz bevor die indische Sonde „Vikram“ in der Nacht auf Samstag auf dem Südpol des Mondes aufsetzen hätte sollen, ist der Kontakt zum Lander abgerissen. Am Sonntag habe er auf der Oberfläche des Erdtrabanten lokalisiert werden können, allerdings sei unklar, in welchem Zustand „Vikram“ sich befinde, sagte ein Sprecher der indischen Raumfahrtagentur ISRO. Es gebe weiterhin keinen Kontakt zum Lander.