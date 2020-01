Rückenwind vom Vorstand und neuer General für Kurz

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Freitag im Bundesparteivorstand - wie erwartet - breite Zustimmung für sein türkis-grünes Regierungsprogramm bekommen. Sowohl der Pakt als auch das ÖVP-Regierungsteam wurden einstimmig angenommen. Bei der Vorstellung des Teams unterrichtete Kurz die Öffentlichkeit auch über personelle Rochaden an der Parteispitze. So folgt auf den bisherigen Generalsekretär Karl Nehammer, der Innenminister wird, Noch-Bundesgeschäftsführer Axel Melchior.