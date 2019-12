Toptorschütze des Jahres: „Lewa“ besser als Messi

Die Toptorschützen 2019:

54 Tore in 58 Spielen: Robert Lewandowski (Bayern München & Polen)

50 Tore in 58 Spielen: Lionel Messi (Barcelona & Argentinien)

44 Tore in 49 Spielen: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain & Frankreich)

43 Tore in 63 Spielen: Raheem Sterling (Manchester City & England)

40 Tore in 55 Spielen: Alfredo Morelos (Rangers & Kolumbien)

39 Tore in 50 Spielen: Cristiano Ronaldo (Juventus & Portugal)

36 Tore in 47 Spielen: Harry Kane (Tottenham Hotspur & England)

36 Tore in 46 Spielen: Andraž Šporar (Slovan Bratislava & Slowenien)

35 Tore in 45 Spielen: Erik Sorga (Flora & Estland)

35 Tore in 50 Spielen: Sergio Agüero (Manchester City & Argentinien)

35 Tore in 50 Spielen: Karim Benzema (Real Madrid)

35 Tore in 63 Spielen: Sadio Mané (Liverpool & Senegal)