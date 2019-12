Tour de Ski: Teresa Stadlober zum Auftakt Elfte

Langläuferin Teresa Stadlober ist mit einem elften Rang in die Tour de Ski gestartet. Der Salzburgerin gelang am Samstag in Lenzerheide im Skating-Massenstart über 10 Kilometer nach missglücktem Beginn noch ein einigermaßen gelungener Auftakt. Der Sieg ging an Topfavoritin Therese Johaug. Die Norwegerin gewann 12,3 Sekunden vor ihrer Landsfrau Heidi Weng. Dritte wurde die Schwedin Ebba Andersson.