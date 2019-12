Veith: Liebe zum RTL lebt, aber Schmerz ist groß!

„Ein Schritt war es, darauf lässt sich aufbauen“, sagte die Salzburgerin vor zwei Jahren. Worte, die sie auch am Samstag gerne sprechen möchte. „Ich fahre aufgrund meiner Vergangenheit mit einem sehr, sehr guten Gefühl hierher. Das, was ich geleistet habe, war echt gut. Ich habe versucht, im Training genau diese Tage, die in meiner Karriere so positiv verlaufen sind, zu visualisieren. Mich einfach reinspüren, wie es war. Was habe ich da gemacht, wie hat es sich angefühlt - und was hat sich geändert? Eigentlich nichts“, stellte Veith fest. Für sie geht es derzeit im Training vor allem um das Hervorholen von Gefühlen und Erlebnissen. Und die Analyse habe ergeben, dass sie in letzter Zeit zu wenig Rennen gefahren sei und sie das unsicher mache. „Mit diesem Rezept habe ich versucht, das zu verbessern. Ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir in Lienz sind.“ Der Kopf mache viel aus.