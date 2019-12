Heftige Kritik für Fischers Duett mit Gabalier

Andreas Gabalier macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Wenn ihn was auf der steirischen Seele brennt, dann muss das raus - und dann wird auch manche Bühne kurzerhand zum Wirtshaus-Stammtisch umfunktioniert. So ließ er das Publikum unter anderem beim Amadeus Award 2015 wissen: „Man hat’s nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Manderl noch auf ein Weiberl steht.“ Eine Antwort darauf, warum genau die Männer es so schwer haben, blieb er schuldig.