Franzose Roger Schnellster im Bormio-Training!

Bester Österreicher wurde mit Startnummer 41 Christopher Neumayer (im Bild unten) als Sechter (0,48). Hinter dem Schweizer Beat Feuz (0,51), Gewinner in Beaver Creek, kam Matthias Mayer auf Rang acht (0,58). Hannes Reichelt wurde Zehnter (0,65), Daniel Danklmaier landete an der 23. Position (1,81), Johannes Kröll an der 26. (2,11) und Vincent Kriechmayr an der 28. Stelle (2,14).