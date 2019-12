Gipfelhaus-Umbau: Keine Ermittlungen nach Anzeige

„Ich habe nie daran gezweifelt, nichtsdestotrotz freue ich mich auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen erledigen“, betont Bürgermeister Andreas Scherwitzl. Natürlich sei es immer belastend, wenn so etwas eingeleitet wird. Aber es wurde schließlich über zwei Jahre an dem Projekt mit einer Unzahl an Experten gearbeitet.