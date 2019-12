DAÖ buhlt weiter um Heinz-Christian Strache

Wien-Spitzenkandidat? Was will Heinz-Christian Strache? Seit der Abspaltung der DAÖ wird spekuliert. Er selbst erklärte die Truppe für nicht „nachhaltig“ genug, den Vorsitz will er nicht übernehmen. Die Abspalter glauben allerdings immer noch, dass der gefallene Blaue ihr Spitzenkandidat für die Wien-Wahl wird.