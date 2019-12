Klum streckt blanken Po aus dem Schaumbad

Nach dem Finale ihrer ProSieben-Show „Queen of Drags“ stellte Heidi Klum ein Foto von sich online, das offenbar bereits während der Dreharbeiten für die Primetime-Dragshow entstand. Es zeigt die 46-Jährige noch mit kräftigem Drag-Make-up um die Augen in der Badewanne liegen. Das Schaumbad, in dem sich das Model rekelt, quillt beinahe über.