Parteinahe Vereine: Rot-Grün mauert, wo es geht

Zu einem Eklat ist es am Montag gleich in der ersten regulären Sitzung der U-Kommission in Wien zu parteinahen Vereinen gekommen. Die rot-grüne Mehrheit verhinderte die Vorladung von Top-Zeugen wie der grünen Ex-Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Die Opposition schäumt über die rot-grüne Mauer in der Causa Chorherr.