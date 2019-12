Remis zwischen Austria und WAC! Rapid jubelt

Letzte Spiele von Monschein und Weissman?

Der WAC begann weitgehend mit demselben Team, das am Donnerstag in der Europa League ein 2:2 bei der AS Roma erreicht hatte. Einzig Marcel Ritzmaier kam nach seiner Erkrankung statt Christopher Wernitznig in die Mannschaft, wurde aber zur Pause ausgewechselt. Beide Teams hatten möglicherweise ein letztes Mal ihre umworbenen Stürmerstars mit an Bord. Im Gegensatz zu Weissman blieb Austrias Christoph Monschein aber wirkungslos.