Dieses Bild entstand Minuten vor Vulkanausbruch

Dankbar gefaltete Hände neben dem Vulkaninsel-Bild

Lillani Hopkins aus Neuseeland, die die Tour am Dienstag mit ihrem Vater unternommen hatte, hatte riesiges Glück. Wie sie der Nachrichtenagentur AFP schilderten, hatten sie gerade die Insel verlassen, als der Vulkan ausbrach. Sofort habe das Boot umgedreht und Verletzte aufgenommen. Am Abend änderte Lillani ihr Titelbild auf Facebook in jenes, das auf White Island geschossen worden war, und versah es mit einem Herzen und dankbar gefalteten Händen. In den Kommentaren wurde den Schutzengeln gedankt, dass Lillani und ihr Vater in Sicherheit waren.