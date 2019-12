„Nobel erklärt“: Exo-Planeten und Sonnensterne

Alberta Bonanni ist Quanten-Physikerin an der JKU. Sie fühlt sich nicht nur in Teilchenbeschleunigern wohl, sondern schaut auch gerne in die Sterne. Am Donnerstag, 12. Dezember spricht sie über den Physik-Nobelpreis bei „Nobel erklärt“ im Keplerhaus (Keplersalon), Beginn ist um 18 Uhr.