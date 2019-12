„Time“ kürt Greta Thunberg zur Person des Jahres

Thunberg wirft Industrieländern Irreführung vor

Die schwedische Klimaaktivistin weilt derzeit bei der Weltklimakonferenz in Madrid, wo sie den Industriestaaten wie den EU-Ländern am Mittwoch vorwarf, die Welt mit Versprechen wie Treibhausgasneutralität bis 2050 in die Irre zu führen (siehe Video oben). Die Regierungen fänden „clevere Möglichkeiten, echtes Handeln zu umgehen“.