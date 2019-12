Bittere Realität - Ajax-Märchen war einmal

Ancelotti entlassen

In Neapel konnte selbst der Aufstieg in der Salzburg-Gruppe Startrainer Carlo Ancelotti nicht retten: Der Abgang des Trainer-Sirs war nach 15 Meisterschaftsrunden mit nur 21 Punkten wohl bereits zuvor festgestanden. Die „Freundschaft und der gegenseitige Respekt“ zwischen Ancelotti und Clubpräsident Aurelio De Laurentiis blieben jedoch bestehen, teilte der Club am späten Dienstagabend mit. Ancelotti, der die Champions League mit Milan und Real Madrid bereits gewann, wird ein gefragter Mann bleiben. Italienischen Medien zufolge sitzt der 60-Jährige schon auf gepackten Koffern in Richtung London, wo er den Arsenal FC trainieren könnte.