„Sicherheitspaket“ von ÖVP/FPÖ verfassungswidrig

Ähnlich begeistert tönte es von den NEOS: „Diese Entscheidung ist eine klare Absage an die umfassenden Überwachungsfantasien der Herren Kurz, Kickl und Sobotka und der gesamten ÖVP/FPÖ-Regierung. In erster Linie ist die Entscheidung aber ein fulminanter Sieg für die Freiheit, die Bürgerrechte der Bürgerinnen und Bürger in Österreich und für die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land“, jubelte etwa der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak.