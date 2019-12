Rechnungshof sucht Tipps, wohin Geld fließen soll

Zwei Bergbahn-Gesellschaften, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, spendeten im Jahr 2017 jeweils 5000 Euro an die ÖVP. Das ist unzulässig, das Geld darf aber auch nicht zurück an den Spender fließen. Der Rechnungshof will die Summe nun an mildtätige oder wissenschaftliche Einrichtungen weiterleiten und bittet dafür um Vorschläge. Bis zum 23. Dezember 2019 können Anregungen per Mail unter buergerbeteiligung@rechnungshof.gv.at und per Direktmessage über Facebook abgegeben werden.