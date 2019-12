Nach Bergunfall kam teure Hubschrauber-Rechnung

„Der Felsbrocken hat meinen Kopf nur knapp verfehlt und mir eine offene Fraktur von Elle und Speiche am linken Unterarm beschert, die massiv blutete“, erinnert sich Katrin S. an den Unfall, an dem sie völlig unschuldig war. Mit zwei Metallplatten und 13 Schrauben wurde ihre Hand im Krankenhaus Schladming (Stmk.) „zusammengeflickt“. Die Verletzung trifft sie doppelt. „Als Heilmasseurin sind meine Hände die Grundlage meiner Existenz. Laut Prognose der Ärzte kann ich erst frühestens nächstes Jahr wieder meinen Beruf ausüben.“ Die Rechnung für den ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der die Schwerverletzte mit dem Tau bergen musste, traf sie nicht nur wegen des Verdienstentfalles hart. „Ich bin mit meinem Mann und meinem Sohn erst vor einem Jahr aus dem Weinviertel nach Gosau gezogen.