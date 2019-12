Pensionistin nach Fahrerflucht verstorben

Die 86-Jährige aus Wels wollte mit einem Rollator die Vogelweiderstraße an der Kreuzung mit der Johann-Strauß-Straße am Schutzweg in östliche Richtung überqueren. Dabei wurde sie vom Wagen eines Pkw-Lenkers erfasst und schwer verletzt. Der Unfalllenker fuhr einfach weiter. Am 9. Dezember erlag die Pensionistin ihren schweren Verletzungen im Klinikum Wels.