Nach Sturz: Mayer meldet sich mit Topfahrt zurück

Trotz aller Unsicherheit war der Olympiasieger drei Tage nach seinem Sieg im Super-G von Lake Louise auch beim ersten Abtasten auf einer der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt gleich wieder bester Österreicher. Vincent Kriechmayr (+0,39) kam nach einem Torfehler auf die fünftschnellste Zeit. Das Programm in Colorado beginnt am Freitag mit dem Super-G, die Abfahrt findet am Samstag statt. Am Sonntag folgt in Colorado noch ein Riesentorlauf.