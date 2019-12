Hofer will „linke Krawallmacher“ von Uni verweisen

Innerhalb von zwei Wochen haben Studenten an der Universität Wien zweimal Vorlesungen des FPÖ-Historikers Lothar Höbelt durch lautstarke Aktionen gestört. Nach dem Protest am Dienstag, bei dem im Hörsaal mit „Nazis raus“-Rufen die Entlassung Höbelts gefordert worden war, preschte FPÖ-Chef Norbert Hofer vor und meinte am Mittwoch, „die linken Krawallmacher“ seien „von der Uni zu verweisen“. Ähnlich hatte sich zuvor der Generalsekretär der Freiheitlichen, Christian Hafenecker, geäußert, der sich nach dem „Skandal der Sonderklasse“ ebenfalls für Sanktionen gegen die „Radaubrüder“ aussprach.